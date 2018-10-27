СМИ: Венгер может возглавить "Милан"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "Милан". Как утверждает Daily Express, новый исполнительный директор "россонери" Иван Газидис хочет пригласить 69-летнего француза на этот пост.

Отметим, что ранее Газидис работал на аналогичной должности в "Арсенале". Нынешний главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо находится под сильным давлением из-за неудачных результатов команды в чемпионате Италии.

"Милан" после восьми туров занимает 12-е место в чемпионате Италии, имея в активе 12 очков.

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