СМИ: в период правления Ли Йонхонга "Милан" следил за журналистами при помощи детективов

Интересные подробности деятельности "Милана" в прошлом сезоне вскрыла La Reppublica. По информации издания, руководство "россонери" нанимало детективов для слежки за журналистами.

Все это происходило во время правления прежнего президента команды Ли Йонхонга. Помимо слежки, руководство красно-черных проверяло кабинеты и рабочие помещеня сотрудников клуба на предмет жучков и прочей звукозаписывающей шпионской аппаратуры. Подобная мнительность могла быть вызвана боязнью утечек информации.

Отмечается, что эти сведения были взяты из материалов по судебному делу между "Миланом" и его бывшим спортивным директором Марко Фассоне, считающим, что его несправедливо уволили из команды.

Ли Йонхонг вынужден был уйти с поста президента "Милана" в июле 2018 года из-за того, что он не сумел вовремя погасить задолженность по кредиту, взятому у американского хедж-фонда Elliot Management для покупки клуба. Теперь команда принадлежит этой компании из США.