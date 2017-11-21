СМИ: УЕФА может исключить "Милан" из еврокубков

"Милан" может быть исключен из еврокубков из-за нарушений финансового фэйр-плей, утверждает Marca. На прошлой неделе руководители итальянского клуба посетили штаб-квартиру УЕФА, где пытались разъяснить ситуацию, однако отмечается, что генеральный директор Марко Фассоне никого не убедил.

УЕФА не уверен в платежеспособности клуба, особенно в связи с текущими результатами команды. По документам "Милан" рассчитывает улучшить свое финансовое положение благодаря выходу в Лигу чемпионов, однако результаты "россонери" далеки от этой цели.

В связи с этим "Милан" может быть оштрафован или отстранен от участия в еврокубках. В текущем сезоне клуб выступает в Лиге Европы.

В чемпионате Италии "Милан" занимает 7-е место в турнирной таблице после 13 туров, находясь в 11 очках от зоны Лиги чемпионов.