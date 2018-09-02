СМИ: У "Интера" травмировались Икарди, Наингголан и Мартинес

Сразу три игрока "Интера" получили травмы, сообщает Football Italia. Это полузащитник Раджа Наингголан, нападающие Мауро Икарди и Лаутаро Мартинес.

Наингголан сыграл в матче с "Болоньей" (3:0) и забил мяч, на 78-й минуте он был заменен из-за повреждения. Икарди и Мартинес не играли. У всех троих мышечные повреждения. Им предстоит пройти медосмотр.

Срок восстановления игроков станет известен позднее. Так как в серии А наступает пауза на матчи сборных, есть вероятность, что к следующей игре они будут в строю.