СМИ: Торрейра и Пастатопулос на следующей неделе перейдут в "Арсенал"

Полузащитник "Сампдории" Лукас Торрейра и защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос на следующей неделе станут игроками "Арсенала", сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, стороны договорились о переходе игрока сборной Уругвая за 25 миллионов фунтов. Президент "Сампдории" Массимо Ферреро ранее подтвердил, что хавбек покинет клуб. "Арсенал" собирается объявить о трансфере на следующей неделе.

Также ожидается и объявление о переходе защитника "Боруссии" (Дортмунд) Сократиса Папастатопулоса. Сумма трансфера составит 17 миллионов фунтов.

22-летний Лукас Торрейра в прошлом сезоне провел 38 матчей за "Сампдорию" и забил четыре мяча при одной голевой передаче. 30-летний Сократис Папастатопулос в 43 матчах за "Боруссию"забил три мяча.