09:05 | ФУТБОЛ — Италия

СМИ: "Торино" хочет выручить более 100 миллионов евро за переход Белотти в "Милан"

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Руководство "Милана" проведет переговоры с "Торино" о трансфере нападающего Андреа Белотти, утверждает Football Italia. В контракте форварда прописана сумма отступных, которая равна 100 миллионам евро.

Но данный пункт действует для клубов, не выступающих в высшем дивизионе чемпионата Италии, поэтому туринцы намерены выручить за игрока большую сумму.

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел в составе "быков" 38 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 7 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

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