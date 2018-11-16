СМИ: Свадьба Роналду может состояться во время перерыва в серии А

Свадьба нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес может состояться во время паузы в чемпионате Италии, которая начнется в конце декабря. Как утверждает calciomercato, 16 ноября пара была замечены в одной из церквей Турина, где, вероятно, обсуждались детали предстоящей церемонии.

Ранее сообщалось, что 33-летний португалец сделал предложение Джорджине во время поездки в Лондон: девушка ответила согласием.

Напомним, Роналду встречается с Родригес с 2016 года. Она является матерью четвертого ребенка португальца - дочери Аланы Мартины.

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