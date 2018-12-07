СМИ: Спаллетти мог возглавить "Ювентус" после ухода из "Зенита"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти в 2014 году мог возглавить "Ювентус". Как утверждает Gazzetta dello Sport, итальянский специалист встречался с президентом "бьянконери" Андреа Аньелли, однако "между ними не возникло искры, несмотря на взаимное уважение".

В итоге "Ювентус" возглавил Массимилиано Аллегри. Спаллетти же, покинув "Зенит" в 2014 году, вернулся к тренерской работе только в 2016-м: он стал рулевым "Ромы".

В настоящий момент Спаллетти возглавляет "Интер". "Нерадзурри" занимают третье место в чемпионате Италии, имея в активе 29 очков после 14 туров.

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