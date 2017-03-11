СМИ: Спаллетти договорился о переходе в "Ювентус"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти может продолжить карьеру в "Ювентусе". Как сообщает Corriere della Sera, экс-наставник "Зенита" уже имеет устную договоренность с руководителями туринского клуба, которые ищут замену на случай ухода Массимилиано Аллегри. Интерес к последнему проявляют "ПСЖ" и "Арсенал".

Контракт Спаллетти с "Ромой" истекает летом, поэтому он может свободно перейти в "Ювентус" после окончания сезона. Обсуждать возможное продление контракта специалист пока отказывается. Он отмечал ранее, что готов уйти, если не выиграет трофеев в этом сезоне. Президент "Ромы" Джеймс Паллотта прилетел в Рим, чтобы прояснить ситуацию со Спаллетти.