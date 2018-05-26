СМИ: Штаб Сарри в "Наполи" не будет работать с ним в "Челси"

В случае подписания контракта с "Челси" Маурицио Сарри не привлечет к работе ассистентов, с которыми он работал в "Наполи". Они будут помогать новому главному тренеру неаполитанцев Карло Анчелотти.

Как сообщает Tuttosport, будут работать с Анчелотти тренеры Франческо Кальцона и Симоне Бонови, а также тренер по фитнесу Франческо Синатти. Специалисты были недовольны поведением Сарри после того, как он подписал четырехлетний контракт с "Наполи", а им были предложены краткосрочные соглашения.

Ранее сообщалось, что итальянец достиг соглашения о контракте с "Челси", но сделка по ряду причин откладывается.