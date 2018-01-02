СМИ: "Шальке" заплатит 1,5 миллиона евро за аренду Пьяцы

"Ювентус" и "Шальке" близки к оформлению сделки по аренде нападающего туринцев Марко Пьяцы, сообщает Gianlucadimarzio.com. По информации источника, немецкий клуб заплатит "старой синьоре" 1,5 миллиона евро - 1 миллион за оформление сделки, 500 тысяч - за участие в матчах.

Ранее сообщалось, что хорватский форвард может продолжить карьеру в "Зените". Агент игрока Марко Налетилич опроверг слухи о возможном переходе его клиента в российский клуб.

Напомним, Пьяца выступает за "Ювентус" с 2016 года. В этом сезоне нападающий принял участие в 21 матче, забив 3 мяча и получив 1 желтую карточку.