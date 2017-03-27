СМИ: Сделка по продаже "Милана" может быть завершена 14 апреля

Руководство "Милана" может завершить сделку по продаже клуба 14 апреля 2017 года, утверждает Reuters. Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони, который является владельцем красно-черных, готов продать китайской компании 99,9 процента акций клуба.

Сумма этой сделки оценивалась в 320 миллионов евро, но представители Поднебесной не имели необходимой суммы и были готовы выкупить "Милан" за 100 миллионов. Данное предложение не устраивало Берлускони. Сообщается, что помощь китайской компании окажет американский фонд инвестиций. Представители США выделят 300 миллионов евро.