20:08 | ФУТБОЛ — Италия

СМИ: Сделка по продаже "Милана" может быть завершена 14 апреля

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Руководство "Милана" может завершить сделку по продаже клуба 14 апреля 2017 года, утверждает Reuters. Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони, который является владельцем красно-черных, готов продать китайской компании 99,9 процента акций клуба.

Сумма этой сделки оценивалась в 320 миллионов евро, но представители Поднебесной не имели необходимой суммы и были готовы выкупить "Милан" за 100 миллионов. Данное предложение не устраивало Берлускони. Сообщается, что помощь китайской компании окажет американский фонд инвестиций. Представители США выделят 300 миллионов евро.

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Материалы REN-TV

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