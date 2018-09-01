СМИ: Роналду попросил "Ювентус" усилить его охрану

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обеспокоен вопросом безопасности, сообщают итальянские СМИ. Он попросил клуб усилить его охрану.

Как информирует Corriere di Torino, португальцу не нравится то, что его вилла находится на слишком открытой территории. Он обратился к клубу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей. Первый из них должен следить за безопасностью его семьи, второй - за его виллой, а третий - следовать за футболистом всюду.

Ранее сообщалось, что перед матчем "Кьево" - "Ювентус" (2:3) власти Вероны задействовали для обеспечения безопасности антитеррористическое подразделение. Форвард сейчас живет в Италии вместе со своим сыном, который уже начал заниматься в академии "Юве".