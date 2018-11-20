СМИ: Роналду подыскивает место для свадьбы

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду посетил вместе со своей невестой Джорджиной Родригес церковь Гран Мадре ди Дио в Турине, сообщает The Sun. По версии источника, пара ищет место для свадьбы, причем на руке Родригес было замечено обручальное кольцо.

Роналду еще ни разу не состоял в официальном браке. С 2010 по 2015 год он встречался с российской моделью Ириной Шейк. С Родригес футболист встречается с 2016 года, у пары есть общий ребенок, также они воспитывают троих детей Роналду, рожденных от суррогатной матери.