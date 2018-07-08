СМИ: Роналду может стать игроком "Ювентуса" 10 июля

10 июля может состояться переход форварда "Реала" Криштиану Роналду в "Ювентус", сообщают итальянские СМИ.

По данным Mediaset Premium, именно в этот день, вероятно, стороны оформят сделку. При этом президент "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы Роналду заявил, что сам решил уйти в "Юве". Кроме того, агент игрока Жорже Мендеш желает получить 20-25 миллионов евро комиссии. Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов отпустить футболиста за 100 миллионов евро.

33-летний нападающий в прошлом сезоне провел 44 матча за "Реал" и забил 44 мяча при восьми голевых передачах.