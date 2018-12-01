СМИ: Роналду менял показания по ходу расследования дела об изнасиловании

Появились новые данные о деле по обвинению форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в изнасиловании.

Как утверждает немецкое издание Spiegel со ссылкой на расследование Football Leaks, команда адвокатов инструктировала португальца и членов семьи, как себя вести в этой ситуации. В частности, были составлен список ответов на все возможные вопросы, которые могли задать ему по этому делу. При этом указывалось, что они нигде не должны были фигурировать в письменной форме, а передаваться должны лишь устно.

Также указано, что Роналду серьезно изменил показания по ходу дела. Так, сначала он, описывая половой акт с американкой Кэтрин Майоргой, которая обвинила его в изнасиловании, сказал, что несколько раз она сказала "нет" и остановись. Позднее он уже утверждал, что такого не было. Также он сначала утверждал, что Майорга сказала, что им еще рано заниматься сексом, но схватила его за пенис. Впоследствии он уже не упоминал о словах девушки, но вновь повторил, что она схватила ее за половой орган.

34-летняя американка обвиняет футболиста в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в 2009 году в Лас-Вегасе.

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