СМИ: "Рома" заинтересована в приобретении нападающего Швеции Форсберга

"Рома" рассматривает возможность приобретения нападающего сборной Швеции и "Лейпцига" Эмиля Форсберга, сообщает SportItalia. По данным издания, в Риме впечатлены игрой 26-летнего форварда на чемпионате мира в России. Шведы пробились в 1/4 финала турнира, благодаря голу Форсберга в матче против Швейцарии (1:0) в 1/8 финала.

Несмотря на активную трансферную кампанию (ранее в клуб пришли Хавьер Пасторе, Джастин Клюйверт, Анте Корич), "Рома" продолжает комплектацию состава и намерена усилить атакующую линию. Главным кандидатом считается Форсберг, поскольку ранее главный тренер "волков" Эусебио Ди Франческо заявил, что впечатлен игрой нападающего на ЧМ. Кроме того, сам Форсберг сообщал о своем намерении покинуть "Лейпциг" этим летом.

Переговоры по переходу шведа начнутся, скорее всего, после чемпионата мира. По данным transfermarkt, стоимость нападающего оценивается в 25 миллионов евро.

Форсберг выступает за "Лейпциг" с 2015 года.