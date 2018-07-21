СМИ: "Рома" нашла сменщика Алиссона в "Копенгагене"

Вратарь "Копенгагена" и сборной Швеции Робин Ольсен попал в сферу интересов "Ромы", утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации издания, сам 28-летний голкипер дал предварительное согласие на переход в итальнский клуб. Теперь сторонам предстоит согласовать финансовые условия сделки.

"Рома" рассматривает Ольсена в качестве сменщика Алиссона, который 20 июля перешел в "Ливерпуль" за 62,5 миллиона евро.

В сезоне-2017/18 голкипер "Копенгагена" провел на клубном уровне 36 матчей, пропустив 42 мяча. На ЧМ-2018 он помог шведам дойти до четвертьфинала, где его команда уступила Англии (0:2). В пяти матчах на мировом первенстве в России он пропустил 4 мяча.