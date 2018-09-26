СМИ: "Рома" может уволить Ди Франческо уже сегодня

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо близок к увольнению. Как утверждает Il Messaggero, 49-летний итальянец может покинуть свой пост уже сегодня в случае, если "Рома" проиграет "Фрозиноне" в матче 6-го тура чемпионата Италии.

"Рома" в текущем сезоне победила только в одном матче из пяти в серии А, два раза сыграла вничью и дважды потерпела поражение.

Ди Франческо возглавляет клуб с 2017 года. В текущем сезоне под его руководством римляне заняли третье место в серии А и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

Все о чемпионате Италии - здесь