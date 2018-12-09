СМИ: "Рома" может уволить Ди Франческо

"Рома" может уволить главного тренера команды Эузебио Ди Франческо из-за неудачных результатов клуба в текущем сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Президент "Ромы" Джим Паллотта готов расстаться с нынешним тренером, но не уверен, что после увольнения Ди Франческо ему смогут найти адекватную замену по ходу сезона. Спортивный директор команды Мончи пообещал покинуть клуб в случае ухода 49-летнего специалиста.

"Рома" в своем последнем матче 15-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" вела со счетом 2:0, но не смогла удержать преимущество – встреча завершилась вничью (2:2), несмотря на то, что сразу два игрока "Кальяри" получили красные карточки и были удалены с поля.

"Рома" занимает шестое место чемпионате Италии с 21 очками.

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