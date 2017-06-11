СМИ: "Рома" и "Ливерпуль" пока не достигли соглашения по Салаху

"Рома" и "Ливерпуль" пока не договорились по трансферу полузащитника Мохамеда Салаха в английский клуб, сообщает Football Italia. Римляне хотят за 24-летнего египтянина порядка 45 миллионов евро, однако "красные" стремятся снизить стоимость футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Ливерпуль" договорился с Салахом об условиях контракта, по которому он будет получать 90 тысяч фунтов в неделю. В минувшем сезоне футболист сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 12 результативных передач.