СМИ: "Рома" хочет продлить контракт с Эль-Шаарави

"Рома" заинтересована в продлении контракта с нападающим Стефаном Эль-Шаарави. Как утверждает Tuttomercatoweb, римский клуб готовит для 25-летнего итальянца новое соглашение, рассчитанное до 2022 года.

Действующий контракт форварда с "Ромой" рассчитан до 2020 года. Этим летом он мог перейти в "Фиорентину", однако принял решение остаться в Риме.

Эль-Шаарави выступает за "Рому" с 2016 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в составе римлян, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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