СМИ: "Рома" готова продать Маноласа в "Реал"

Руководство "Ромы" в летнее трансферное окно готово расстаться с защитником Костасом Маноласом, сообщает Marca. По информации издания, представители итальянского клуба контактировали с "Реалом" по поводу возможного перехода 26-летнего грека в испанский клуб.

На прошлой неделе генеральный директор "джлоросси" Мауро Бальдиссони сообщил, что летом клуб будет вынужден расстаться с несколькими игроками, чтобы соответствовать правилам финансового fair play УЕФА. Издание предполагает, что таким образом "Рома" попытается удержать в своем составе вратаря Алиссона.

Манолас выступает за "Рому" с 2014 года. Перед началом сезона-2017/18 он был близок к переходу в "Зенит", но решил остаться в итальянской столице и продлил контракт с клубом до лета 2022 года.

В этом сезоне Манолас принял участие в 39 матчах, забив 4 мяча и получив 3 желтые карточки.