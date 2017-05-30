СМИ: Рикардо Родригес договорился о переходе в "Милан"

Защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес летом перейдет в "Милан". Сумма трансфера 24-летнего швейцарца может составить 20 миллионов евро. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны ПСЖ.

- Переговоры продолжаются, - приводит Football Italia слова агента Фабио Паризи. – Условия сделки согласовываются, но уже есть прогресс. Сам игрок хочет выступать за "Милан", а клуб хочет, что Риккардо защищал цвета "Милана". Теперь нам предстоит ждать решения "Вольфсбурга". Думаю, что это переход скоро будет завершен.