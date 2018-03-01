СМИ: Рейна согласился на переход в "Милан"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна согласился подписать контракт с "Миланом", утверждает Tuttosport. По информации источника, соглашение между 35-летним испанским голкипером и "россонери" будет рассчитано на два года. Его годовая зарплата составит 2 миллиона евро.

Сообщается, что Рейна согласен стать запасным голкипером команды, основным вратарем останется Джанлуиджи Доннарумма.

В этом сезоне испанец принял участие в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне, пропустив 29 мячей. 17 игр он провел "на ноль". Контракт Рейны с "Наполи" рассчитан до лета 2018 года.