15:25 | Футбол — Италия

СМИ: Пьянич вернется из сборной в расположение "Ювентуса" может не сыграть против СПАЛа

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Полузащитник "Ювентуса"  Миралем Пьянич досрочно вернется из расположения сборной Боснии и Герцеговины, сообщает итальянская версия сайта Goal.com.

Он был заменен на 87-й минуте матча Лиги наций со сборной Австрии (0:0). Причиной возвращения игрока названа мышечная усталость.

Таким образом, футболист не сыграет в товарищеском матче со сборной Испании 18 декабря. Также под вопросом и его участие в следующем матче чемпионата Италии против СПАЛа.

Все о чемпионате Италии – здесь.

 

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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