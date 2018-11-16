СМИ: Пьянич вернется из сборной в расположение "Ювентуса" и может не сыграть против СПАЛа

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич досрочно вернется из расположения сборной Боснии и Герцеговины, сообщает итальянская версия сайта Goal.com.

Он был заменен на 87-й минуте матча Лиги наций со сборной Австрии (0:0). Причиной возвращения игрока названа мышечная усталость.

Таким образом, футболист не сыграет в товарищеском матче со сборной Испании 18 декабря. Также под вопросом и его участие в следующем матче чемпионата Италии против СПАЛа.

Все о чемпионате Италии – здесь.