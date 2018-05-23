СМИ: "ПСЖ" предложил Буффону контракт на четыре года

"ПСЖ" предлагает голкиперу Джанлуиджи Буффону четырехлетний контракт, сообщают итальянские СМИ.

По информации La Repubblica, переговоры между сторонами проходят успешно. Французский клуб предлагает футболисту контракт на четыре года, а не на два, как ранее сообщалось в прессе.

40-летний футболист покинул "Ювентус" на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он провел 21 матч в чемпионате Италии, пропустил 14 мячей и 12 раз отыграл "на ноль".