СМИ: Полузащитник "Лацио" Андерсон близок к переходу в "Вест Хэм"

Полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон может в ближайшее время стать игроком "Вест Хэма", сообщают итальянские СМИ.
Как информирует La Gazzetta dello Sport, "Лацио" хотел получить за футболиста 50 миллионов евро, но готов пойти на компромисс и отдать его за 45 миллионов. Первоначальное предложение "Вест Хэма" составляло 30 миллионов и еще восемь в виде бонусов.
Также сообщается, что хавбек подпишет с "молотобойцами" на пять лет с зарплатой в 3,6 миллиона евро в год. В минувшем сезоне 25-летний бразилец провел 32 матча за "Лацио" во всех турнирах и забил восемь мячей при десяти голевых передачах.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/