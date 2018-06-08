СМИ: Полузащитник "Лацио" Андерсон близок к переходу в "Вест Хэм"

Полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон может в ближайшее время стать игроком "Вест Хэма", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, "Лацио" хотел получить за футболиста 50 миллионов евро, но готов пойти на компромисс и отдать его за 45 миллионов. Первоначальное предложение "Вест Хэма" составляло 30 миллионов и еще восемь в виде бонусов.

Также сообщается, что хавбек подпишет с "молотобойцами" на пять лет с зарплатой в 3,6 миллиона евро в год. В минувшем сезоне 25-летний бразилец провел 32 матча за "Лацио" во всех турнирах и забил восемь мячей при десяти голевых передачах.