СМИ: Пиоли возглавит "Фиорентину"

Стефано Пиоли близок к тому, чтобы возглавить "Фиорентину", сообщает La Nazione. Как утверждает издание, 51-летний специалист уже определился со своими помощниками. Ими станут Джакомо Мурелли и Давид Лукарелли, который будет отвечать за тактику. Пиоли, который выступал за "фиалок" в период с 1989 по 1995 год, подпишет контракт с клубом из Флоренции на 2 года с возможностью продления еще на один год. Руководство "Фиорентины" видит в Пиоли, который на прошлой неделе был уволен из "Интера", замену Паулу Соузе.