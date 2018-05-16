СМИ: Перин согласился на переход в "Ювентус"

Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин дал согласие на переход в "Ювентус", сообщает Gazzetta dello Sport. Теперь клубам из Генуи и Турина предстоит провести переговоры относительно перехода 25-летнего голкипера.

По информации издания, сделка может сорваться из-за финансовых разногласий сторон – "Ювентус" готов предложить з вратаря 12 миллионов евро, в то время как "Дженоа" хочет заработать на его продаже 20 миллионов евро.

Ожидается, что на следующей неделе основной вратарь и капитан "старой синьоры" 40-летний Джанлуиджи Буффон объявит об уходе из клуба. Боссы "бьянконери", подписав контракт с Перином, хотят укрепить вратарскую линию и создать конкуренцию для "второго номера" команды Войчеха Щенсны.

Напомним, действующий контракт Перина с генуэзцами рассчитан до лета 2019 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 15 миллионов евро.