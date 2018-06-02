СМИ: Перин перейдет в "Ювентус" на 14 миллионов евро

"Ювентус" и "Дженоа" близки к оформлению сделки по переходу в клуб из Турина вратаря Маттиа Перина, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, "старая синьора" заплатит за 25-летнего голкипера 14 миллионов евро, еще 1 миллион евро генуэзцы могут получить в виде бонусов.

Ожидается, что официально о переходе может быть объявлено на следующей неделе. Ранее появлялась информация о том, что "Ювентус" может включить в сделку по Перину полузащитника Стефано Стураро.

В сезоне 2017/18 Перин принял участие в 38 матчах на клубном уровне, пропустив 43 мяча. В 12 из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Все о чемпионате Италии по футболу - здесь