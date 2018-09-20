СМИ: Пасторе пропустит матч с "Болоньей", но восстановится к римскому дерби

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе не сыграет в следующем матче чемпионата Италии против "Болоньи", сообщают итальянские СМИ. Из-за травмы он не принимал участие в матче Лиги чемпионов против "Реала" (0:3).

По данным La Gazzetta dello Sport, также футболист не будет участвовать и в матче с "Фрозиноне" 26 сентября. К римскому дерби против "Лацио" 29 сентября он должен восстановиться.

В текущем сезоне 29-летний хавбек провел три матча за "Рому" и забил один мяч при одной голевой передаче.

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