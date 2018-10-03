СМИ: отец девушки Криштиану Роналду оказался наркоторговцем

Отец девушки нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду дважды отбывал тюремные заключения за наркотрафик, утверждает The Sun. 69-летний Хосе Родригес в 2003 году был осужден на 11 лет за попытку контрабанды партии кокаина стоимостью порядка 100 тысяч фунтов из Испании во Францию.

В 2008 году он был досрочно освобожден. Однако вскоре он попался на контрабанде партии гашиша стоимостью 1 миллион фунтов из Марокко в Испанию. Родригес получил два года тюрьмы и вышел из нее в 2013 году.

Напомним, что в прошлом году у Криштиану Роналду и Джорджины Родригес родилась дочь. Ее назвали Алана Мартина. Добавим, что молодые люди пока так и не поженилась.