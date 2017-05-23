СМИ: новым главным тренером "Ромы" станет Ди Франческо

Новым главным тренером "Ромы" станет Эусебио Ди Франческо, утверждает Sky Sport Italia. О назначении должно быть объявлено в ближайшие дни. У руля команды Ди Франческо сменит Лучано Спаллетти.

47-летний специалист сейчас работает в "Сассуоло", его контракт рассчитан до лета 2019 года, сумма отступных составляет 5 миллионов евро. Ди Франческо выступал за "Рому" в качестве игрока в 1997 – 2001 годах и становился в их составе чемпионом Италии. С 2012 года он является главным тренером "Сассуоло". В первый же сезон выиграл с командой чемпионат серии B и напрямую вышел в серию A. Под руководством Ди Франческо "Сассуоло" впервые в истории вышел в еврокубки.