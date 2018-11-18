СМИ: "Наполи" продлит контракт с Максимовичем

"Наполи" ведет переговоры с защитником Николой Максимовичем о новом контракте, утверждает Corriere dello Sport. Действующее соглашение 26-летнего серба с неаполитанским клубом рассчитано до июня 2020 года.

В этом сезоне Максимович стал регулярно выходить на поле в стартовом составе - игрок пользуется доверием со стороны нового главного тренера неаполитанцев Карло Анчелотти.

Отметим, что вторую половину прошлого сезона Максимович провел в "Спартаке" на правах аренды.

В этом году Максимович провел 7 матчей за "Наполи". Неаполитанцы занимают 2-е место в чемпионате Италии, имея в активе 28 очков после 12 туров.

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