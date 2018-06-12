СМИ: "Наполи" планирует приобрести полузащитника "Бетиса" Руиса

Полузащитник "Бетиса" Фабиан Руис попал в сферу интересов "Наполи", сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным издания, спортивный директор неаполитанцев Кристиано Гинтоли встретился с агентами 22-летнего испанца еще в конце мая и ясно дал понять, что рассчитывает переманить полузащитника. Руководство "Наполи" рассматривает Руиса как возможную замену лидеру команды Мареку Хамшику, который планирует перебраться в Китай этим летом.

"Бетис" не хочет отпускать Руиса, поэтому неаполитанцам придется заплатить 32 миллиона евро – отступные, прописанные в контракте полузащитника. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

Руис выступает за "Бетис" с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей и забил 5 голов.