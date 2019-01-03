СМИ: "Наполи" и "Интер" интересуются Бареллой, "Кальяри" требует за него 50 миллионов евро

Полузащитник "Кальяри" Николо Барелла входит в сферу интересов "Интера" и "Наполи", сообщают итальянские СМИ.

По информации La Gazzetta dello Sport, игра футболиста очень нравится главному тренеру "Наполи" Карло Анчелотти. Также им интересуется "Интер". "Кальяри" требует за его 50 миллионов евро, миланский клуб из-за ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей, заплатить столько не может.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 20 матчей за "Кальяри" и забил один мяч.

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