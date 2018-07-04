СМИ: "Наполи" и "Дженоа" интересуются голкипером Мексики Очоа

Вратарь сборной Мексики и "Стандарда" Гильермо Очоа попал в сферу интересов "Наполи" и "Дженоа", сообщает Football Italia со ссылкой на Record.

По информации издания, агент 32-летнего голкипера Жорже Берланга прилетает в Италию на переговоры с обоими клубами о возможном трансфере. Отметим, что, несмотря на успешное выступление за национальную команду Мексики, по данным transfermarkt, стоимость Очоа оценивается всего в три миллиона евро.

Мексиканский вратарь играет за "Стандард" с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 38 матчей, а его команда заняла второе место в итоговой таблице.