СМИ: "Наполи" готов продать Жоржинью за 40 миллионов евро

Руководство "Наполи" в связи с возможным уходом с поста главного тренера Маурицио Сарри готово к тому, что команду покинут несколько ведущих игроков, сообщает Gazzetta dello Sport. По информации издания, неаполитанцы готовы расстаться с итальянским хавбеком бразильского происхождения Жоржинью за 40 миллионов евро.

По данным СМИ, в услугах 26-летнего игрока заинтересованы "Манчестер Сити" и "Барселона".

Напомним, Жоржинью выступает за "Наполи" с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. В сезоне-2017/18 он принял участие в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 4 мяча и сделав 4 результативные передачи.