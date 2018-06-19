СМИ: Наингголан может перейти в "Интер" в обмен на двух молодых игроков

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан может перейти в "Интер", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, вероятно, взамен "Интер" отдаст двух молодых игроков - 18-летнего полузащитника Николу Заньоло и 19-летнего нападающего Андреа Пинамонти, а также заплатит 30 миллионов евро. При этом "Рома" уже определилась с возможной заменой для бельгийца - Хавьер Пасторе из "ПСЖ".

30-летний бельгиец в прошлом сезоне провел 42 матча за "Рому" во всех турнирах и забил шесть мячей при 11 голевых передачах.