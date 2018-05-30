СМИ: На следующей неделе Жоржинью перейдет в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на следующей неделе оформит трансфер полузащитника "Наполи" Жоржинью, сообщает Football Italia со ссылкой на английские издания.

Ранее агент 26-летнего итальянца Жоао Сантос подтвердил, что у игрока есть предложение от "горожан", однако, по данным издания, переходу могут помешать разногласия клубов по сумме трансфера. "Сити" предлагает 45 миллионов евро, но "Наполи" хочет 55 миллионов. В Манчестере уверены, что сделка все же будет завершена, а сумма за Жоржинью составит около 48 миллионов евро плюс бонусы.

Полузащитник выступает за "Наполи" с 2014 года. В прошедшем сезоне Жоржинью принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 передачи.