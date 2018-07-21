СМИ: "Милан" ведет переговоры о трансфере Бензема

"Милан" провел переговоры с представителями форварда "Реала" Карима Бензема о его переходе, сообщают итальянские СМИ.

По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители игрока в понедельник общались с главными тренером "Милана" Дженнаро Гаттузо и спортивным директором клуба Массимилиано Мирабелли. Сам футболист уверен, что "Реал" отпустит его. "Россонери" готовы предложить ему контракт по схеме "3+1" с зарплатой в девять миллионов евро в год.

30-летний нападающий в прошлом сезоне провел 47 матчей за "Реал" и забил 12 мячей при 11 голевых передачах.