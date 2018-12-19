22:17 | Футбол — Италия

СМИ: "Милан" в ближайшее время может уволить Гаттузо

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"Милан" в скором времени может уволить Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. Как утверждает Sport Mediaset, ближайшие три игры в чемпионате Италии станут определяющими для 40-летнего специалиста.

Руководство "россонери" недовольно вылетом команды из Лиги Европы. Основными претендентами на замену Гаттузо являются бывший главный тренер "Болоньи"  Роберто Донадони, а также экс-наставник "Арсенала"  Арсен Венгер.

Гаттузо возглавляет "Милан" с 27 ноября 2017 года. "Росоннери" занимают 4-е место в чемпионата Италии, имея в активе 27 очков после 16 туров.

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