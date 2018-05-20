СМИ: "Милан" сделал предложение Феллаини

"Милан" сделал предложение полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Маруану Феллаини, сообщает Football Italia со ссылкой на бельгийские газеты. Возможный контракт 30-летнего Феллаини будет рассчитан на три года.

По данным издания, 30 июня бельгиец станет свободным агентом и достанется миланцам бесплатно, однако манкунианцы попытаются удержать полузащитника и предложат ему новый контракт. Сообщается, что это не первая попытка "Милана" приобрести Феллаини. "Россонери" подыскивают опытного игрока в середину поля и намерены заполучить бельгийца.

Феллаини выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2013 года. В составе "красных дьяволов" он стал обладателем четырех титулов. В этом сезоне полузащитник сыграл в 23 играх и забил пять мячей.