СМИ: "Милан" предложит Конте 3-летний контракт

Быший главный тренер "Челси" Антонио Конте в скором времени может возглавить "Милан". Как уверждает Tuttosport, "россонери" предложат 48-летнему итальянцу 3-летний контракт.

Зарплата специалиста составит 6 миллионов евро в год. Сообщается, что Конте подпишет контракт с "Миланом" только после разрешения конфликта с "Челси" - итальянец, по некоторым данным, собирается отсудить у "синих" компенсацию в размере 10 миллионов евро за расторжение соглашения.

Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонский клуб становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок этой страны.

Специалист также руководил "Ювентусом" с 2011 по 2014 год, завоевав с туринским клубом 3 чемпионства в серии А.