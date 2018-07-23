СМИ: "Милан" предложил Игуаину четырехлетний контракт

Руководство "Милана" намерено купить нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, "россонери" предложили 30-летнему аргентинцу соглашение до 2022 года, по условиям которого игрок будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.

Издание отмечает, что туринцам после подписания многомиллионного контракта с форвардом "Реала" Криштиану Роналду необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы соответствовать финансовому fair play УЕФА.

Также в услугах нападающего заинтересован "Челси", который этим летом возглавил Маурицио Сарри. Специалист и игрок знакомы по совместной работе в "Наполи". В британской прессе сообщали, что "синие" готовы предложить Игуаину 7 миллионов евро в год, в то время как в "Старой синьоре" он зарабатывает 7,5 миллионов евро.

Форвард выступает за "Ювентус" с 2016 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 60 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 50 матчей, забив 23 мяча и сделав 7 голевых передач.