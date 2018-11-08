СМИ: "Милан" оштрафуют на 20 миллионов евро. Клуб нарушает финансовый фэйр-плей

УЕФА планирует наказать "Милан" за нарушение правил финансового фэйр-плея (ФФП). Клубу грозит выплатить штраф в размере 20 миллионов евро.

Помимо денежного взыскания, "Милану" могут запретить регистрировать новых игроков в нынешнем сезоне Лиге Европы, сообщает La Repubblica.

Итальянский клуб должен будет выплатить часть штрафа сразу. Остальную сумму УЕФА заморозит с целью стимулирования соблюдения итальянским клубом ФФП.

Встреча "Бетиса" и "Милана" пройдет сегодня, 8 ноября, на стадионе "Бенито Вильямарин", начало – в 23.00 (мск).