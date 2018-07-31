СМИ: "Милан" и "Ювентус" договорились об обмене Бонуччи и Кальдары

Руководство "Милана" договорилось с "Ювентусе" об обмене центральными защитниками, сообщает Gazzetta dello Sport. Из Милана в Турин вернется Леонардо Бонуччи, защищавший цвета "старой синьоры" с 2010 пл 2017 год. В обратном направлении проследует Маттиа Кальдара.

По информации источника, ни одна из сторон не будет доплачивать за осуществление перехода - сделка будет бесплатной как для "россонери", так и для "бьянконери".

31-летний Бонуччи в прошлом сезоне провел в составе "Милана" 51 матч, забив 2 мяча. 24-летний Кальдара, в свою очередь, в 34 играх за "Ювентус" отметился 3 голами.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что клубы договорились о переходе Гонсало Игуаина из "Юве" в "Милан". "Россонери" в общей сложности заплатят за 30-летнего аргентинца 54 миллиона евро.