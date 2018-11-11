СМИ: Месси и Роналду впервые за 10 лет не претендуют на "Золотой мяч"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не вошли в тройку претендентов на "Золотой мяч", информирует The Sun.

Как утверждает британский таблоид, процесс голосования находится еще на середине пути, однако информация уже просочилась в сеть, и по промежуточным итогам два лучших футболиста последних лет не входят в топ-3. Одной из причин этого является неудачное выступление Месси и Роналду на чемпионате мира.

По данным французского журналиста Эрика Мамрута, среди главных претендентов на награду находятся Лука Модрич (недавно выигрывший награду лучшему футболисту года от ФИФА), Рафаэль Варан и Кильян Мбаппе.

Напомним, что Криштиану Роналду и Месси разыграли между собой 10 последних "Золотых мячей". Оба выиграли по пять наград. До них "Золотой мяч" в 2007 году выиграл бразилец Кака.